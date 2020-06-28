【新股IPO】嘉和生物遞表擬集資25億　高瓴資本旗下公司為大股東

▲ 生物製藥企業嘉和生物遞表。

生物製藥企業嘉和生物科技26日向港交所遞交上市申請，擬集資24.8億元，高盛、摩根大通和富瑞為聯席保薦人。值得留意，據初步招股書披露，高瓴資本旗下HHJH持有嘉和生物35.1%股權，為第一大股東。

嘉和生物獲多家知名投資者背書，6月1日宣布完成B輪融資，由高瓴資本領投，並引入新投資者包括淡馬錫、華潤正大生命科學基金、海通開元國際及Cavenham PE。

嘉和生物專注腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化。招股書披露，公司目前在亞洲推進18項臨床試驗，預計於未來12至18個月內，將分別向中國藥監局和美國食藥監局（FDA）分別提交三項新藥上市申請（NDA）及多個臨床研究用新藥上市申請（IND）。

公司目前尚未有藥物上市銷售，仍處於虧損狀態。2018年和2019年分別虧損2.9億元（人民幣，下同），5.2億元，對應收入分別為688.2萬元，1303.9萬元，收入主要來自向客戶提供研究及製造服務。研發支出方面，2018年及2019年分別為2.7億，4.4億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關文章：【新股IPO】佳源國際擬分拆物管業務主板上市

相關文章：【新股IPO】傳金融街中間定價7.36元

相關文章：【新股IPO】康基醫療、海吉亞暗盤 康基升近9成一手帳面賺6085元