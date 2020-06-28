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【新股IPO】嘉和生物遞表擬集資25億　高瓴資本旗下公司為大股東

金融經濟 18:19 2020/06/28

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生物製藥企業嘉和生物遞表。

生物製藥企業嘉和生物科技26日向港交所遞交上市申請，擬集資24.8億元，高盛、摩根大通和富瑞為聯席保薦人。值得留意，據初步招股書披露，高瓴資本旗下HHJH持有嘉和生物35.1%股權，為第一大股東。

嘉和生物獲多家知名投資者背書，6月1日宣布完成B輪融資，由高瓴資本領投，並引入新投資者包括淡馬錫、華潤正大生命科學基金、海通開元國際及Cavenham PE。

嘉和生物專注腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化。招股書披露，公司目前在亞洲推進18項臨床試驗，預計於未來12至18個月內，將分別向中國藥監局和美國食藥監局（FDA）分別提交三項新藥上市申請（NDA）及多個臨床研究用新藥上市申請（IND）。

公司目前尚未有藥物上市銷售，仍處於虧損狀態。2018年和2019年分別虧損2.9億元（人民幣，下同），5.2億元，對應收入分別為688.2萬元，1303.9萬元，收入主要來自向客戶提供研究及製造服務。研發支出方面，2018年及2019年分別為2.7億，4.4億元。

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