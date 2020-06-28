共同社：日本反對南韓加入G7 不滿南韓親華親朝

美國總統特朗普曾表示，計劃邀請多國參加在美國召開的七國集團（G7）峰會，包括南韓。日本共同社引述消息報道，日本已向美國提出，反對南韓加入G7，因不滿南韓對朝及對華取態；又指其立場與G7不同，政策亦與特朗普對華敵視取態不同。

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特朗普（Donald Trump）月前曾批評G7框架「非常落後」，有意邀請南韓、俄羅斯、印度、澳洲、巴西5國參加G7峰會。報道稱，由於英國和加拿大已明言反對俄羅斯重返峰會，日本認為「無需自己出頭」。

消息人士透露，日本得悉特朗普有意邀請南韓後，便向美方提出反對。日方認為，南韓總統文在寅政府的外交政策是以韓朝融合為目標，而且近日愈來愈親華。美方回應稱，特朗普將做最終決定。

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日本此舉被視為，保持日本是亞洲唯一G7成員國這個外交優勢。分析指出，這是首相安倍晉三的意見，或導致日韓關係進一步惡化。

特朗普原本爭取6月在華盛頓召開G7峰會，但因疫情再起而延期，可能在9月紐約舉行聯合國大會前後召開，又或是11月美國總統大選後舉行。

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記者：鄧燕君