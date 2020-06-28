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【港區國安法】陳茂波︰未見資金顯著外流 已為「美國制裁」做好應變預案

金融經濟 17:26 2020/06/28

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陳茂波表示，已就美國制裁做好應變預案。

全國人大常委會就港區國家安全法的立法工作進入最後階段。財政司司長陳茂波於網誌中稱，銀行業界普遍表示至今沒出現顯著的資金外流。他強調，只要用好「一國兩制」的特殊制度優勢，積極融入國家的發展戰略，一定可以讓經濟有長足的發展。

早前中國人民銀行及其他三個機構聯合發布的《關於金融支援粵港澳大灣區建設的意見》，提出了一系列可鞏固香港國際金融中心地位，進一步推動大灣區金融市場互聯互通的措施。陳茂波稱，一些具體的政策，例如金融界期待的「理財通」，有望取得突破性的進展，優化兩地資金的互聯互通，為兩地的居民和金融機構提供更多機遇。

他續指，美國借港區國安立法挑起所謂的「制裁」，令市場關注美國聲言的措施會帶來什麼影響，在中美關係持續緊張的背境下，這也增添了不明朗因素。不過，特區政府已對此作了全面的評估，也做了相關的應變預案。

未見顯著資金外流

他表示，這段時間特區政府的問責團隊一直跟不同業界緊密聯繫。銀行及財富管理等金融界別普遍指出，銀行和他們的客戶認同港區國安立法的需要，認為有助香港社會恢復秩序和治安，而穩定的社會環境則有利於營商、投資和生活。

資金流方面，業界表示至今沒出現顯著的資金外流。事實上，從市場數據來看，港匯持續靠近7.75兌一美元的強方區間，從今年4月以來，港匯多次觸及強方兌換保證，令金管局需多次入市承接美元沽盤，合共釋出超過570億的港元資金，而本港銀行同業拆息亦持續偏低。種種情況均顯示本港持續有資金淨流入，市場流動性非常充裕。

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一國兩制 經濟 陳茂波 港區國安法 國際金融中心

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