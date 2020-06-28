  • 33°C
香港時間 : 2020628日 (日) 18:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】崇光百貨優惠加碼　每人每日可換領高達1萬元現金券

商業 17:01 2020/06/28

分享：

崇光百貨「Summer Delights」優惠加碼，由即日起至 7 月 21 日期間，為顧客帶來總值逾千萬元的獎賞。（崇光百貨提供圖片）

崇光百貨現正舉行「Summer Delights」夏日激賞活動，由即日起至 7 月 21 日期間，為顧客帶來總值逾千萬元的獎賞。每人每日憑每單一發票，最多可換領 10,000 元購物現金券。

崇光百貨把剛推出的「Summer Delights」優惠加碼，由即日起， 只要於崇光銅鑼灣店或尖沙咀店單一購物滿淨值1,000元，即可換領100元 購物現金券；而單一購物滿3,000元， 更可換領500 元購物現金券。 每人每日可憑每單一發票可換領最多 10,000元購物現金券。

【疫市開店】MOS Burger首5月逆市升8%　今年增新店

【疫市營商】上班族午餐有咩揀？　素食美食車停泊太古糖廠街

SOGO eStore 網上商店亦同樣特設 SOGO Rewards 會員禮遇，首次於 SOGO eStore 購物滿淨值1,000元，可享 SOGO Rewards 8,000 額外積分；購物滿淨值$2,500，可享 SOGO Rewards 25,000 額外積分。

此外， 凡於活動推廣期間於 SOGO eStore 購物每滿淨值2,500元，更可獲贈150 元崇光購物禮券； 每個會員號碼最多可獲贈總值1,500元崇光購物禮券。由即日起，SOGO Rewards 會員手機應用程式推出全新 「POINTASTIC」獎賞，會員累積達指定積分，即可以積分或積分加現金方式，即時於手機應用程式內兌換逾 30 款知名品牌家電、健美用品、食品及美酒等限量貨品。

【疫市開店】素食有市場？　韓式素食餐廳「土生花」逆市開店

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【疫市營商】IKEA派對食物85折優惠　全新黑糖珍珠奶茶新地登場
2020/06/26
【疫市營商】IKEA派對食物85折優惠　全新黑糖珍珠奶茶新地登場
【疫市營商】上班族午餐有咩揀？　素食美食車停泊太古糖廠街
2020/06/27
【疫市營商】上班族午餐有咩揀？　素食美食車停泊太古糖廠街
【疫市開店】MOS Burger首5月逆市升8%　今年增新店
2020/06/27
【疫市開店】MOS Burger首5月逆市升8%　今年增新店
【疫市開店】素食有市場？　韓式素食餐廳「土生花」逆市開店
2020/06/27
【疫市開店】素食有市場？　韓式素食餐廳「土生花」逆市開店
時裝 家具 廚具 運動用品 家品 網上購物 著數優惠 食品 家電 銅鑼灣

上一篇文章

【中印衝突】印度嚴查中國商品　韓企生產線亦受牽連

下一篇文章

【疫市營商】貿發局明日舉行夏季網上採購展　每周設不同產品主題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【航空告急】越南無意開放出入境　暫不接待海外旅客
【航空告急】越南無意開放出入境　暫不接待海外旅客
【疫市營商】7-11推第二回套券優惠　本月29日起發售
【疫市營商】7-11推第二回套券優惠　本月29日起發售
【台灣解封】港商務人士可望訪台　港商組織料下半年增辦交流移民諮詢
【台灣解封】港商務人士可望訪台　港商組織料下半年增辦交流移民諮詢
【消費優惠】UNIQLO會員優惠即日開始　立即登記可享優惠券
【消費優惠】UNIQLO會員優惠即日開始　立即登記可享優惠券
【疫市營商】Nike銷售額跌　綫上大增75%不足填補疫情影響
【疫市營商】Nike銷售額跌　綫上大增75%不足填補疫情影響