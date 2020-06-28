【疫市營商】崇光百貨優惠加碼　每人每日可換領高達1萬元現金券

▲ 崇光百貨「Summer Delights」優惠加碼，由即日起至 7 月 21 日期間，為顧客帶來總值逾千萬元的獎賞。（崇光百貨提供圖片）

崇光百貨現正舉行「Summer Delights」夏日激賞活動，由即日起至 7 月 21 日期間，為顧客帶來總值逾千萬元的獎賞。每人每日憑每單一發票，最多可換領 10,000 元購物現金券。

崇光百貨把剛推出的「Summer Delights」優惠加碼，由即日起， 只要於崇光銅鑼灣店或尖沙咀店單一購物滿淨值1,000元，即可換領100元 購物現金券；而單一購物滿3,000元， 更可換領500 元購物現金券。 每人每日可憑每單一發票可換領最多 10,000元購物現金券。

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SOGO eStore 網上商店亦同樣特設 SOGO Rewards 會員禮遇，首次於 SOGO eStore 購物滿淨值1,000元，可享 SOGO Rewards 8,000 額外積分；購物滿淨值$2,500，可享 SOGO Rewards 25,000 額外積分。

此外， 凡於活動推廣期間於 SOGO eStore 購物每滿淨值2,500元，更可獲贈150 元崇光購物禮券； 每個會員號碼最多可獲贈總值1,500元崇光購物禮券。由即日起，SOGO Rewards 會員手機應用程式推出全新 「POINTASTIC」獎賞，會員累積達指定積分，即可以積分或積分加現金方式，即時於手機應用程式內兌換逾 30 款知名品牌家電、健美用品、食品及美酒等限量貨品。

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責任編輯：葉泳珊