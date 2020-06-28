▲ 【美國疫情】曾遊佛州高中生 返紐約畢業典禮播毒4人

美國佛羅里達州疫情惡化，有紐約高中生到當地旅遊後確診新冠肺炎。患者是一名女學生，參加畢業典禮後確診，並將病毒傳染給同場的4人。州長科莫（Andrew Cuomo）要求，曾前往高風險州分的民眾，須隔離14日，而且隔離期間不獲帶薪病假。

【美國疫情】連續兩日新增確診破4萬 佛州再創新高

歐盟擬定海外旅客安全清單 中日韓在列 美國沒上榜

科莫表示，該名學生由佛州返回紐約後，出席6月20日在舉行查帕闊（Chappaqua）的畢業典禮，其後確診；同場4人的病毒檢測亦呈陽性反應。佛州近日確診病例急增。

科莫簽署行政命令，要求調查感染群組，並下令所有確診患者須自我隔離，而與畢業典禮相關的人，也須隔離到7月5日。他補充，當日畢業典禮結束後，該學生還參加了另一場活動，同場的學生亦須隔離。

【美國疫情反彈】民調：9成人肯戴口罩 不敢鬆懈

留家網購也有風險？意大利速遞公司爆集體感染

查帕瓜居民指責該名女學生「千里播毒」，但有人認為，其他在場人士受感染主因沒有遵守社交距離、沒有戴口罩。

查帕闊中央學區負責人阿克曼（Christine Ackerman）發表聲明表示，學區一再發出防疫指引，不幸的是，雖然有警察在場，但很多人沒有遵守規則。

【美國疫情】單日確診再創新高 專家批華府轉移視線

【澳洲疫情反彈】超市再現搶購潮 總理批行為失禮

科莫稱，紐約目前成功控制病毒傳播，但其他州分疫情升溫，當局需積極檢測和追踪患者的密切接觸者，加快控制集體感染。他呼籲，民眾對自己的行為負責任。

目前不清楚衛生部門將確診學生列為在佛州確診，還是紐約；也不清楚有多少人可能在畢業典禮染疫。

【新冠肺炎】為何肉類加工廠頻頻中招？美德均有集體感染

【美國疫情】拜登轟特朗普 「像小孩般」看待疫情

記者：鄧燕君