【美股一周】三大指數齊挫約2% 今周看就業報告

美股三大指數上周五齊跌，主因新冠肺炎疫情在美國惡化，以及聯儲局限制美國銀行業回購股份及派息規模。一周累計，美股三大指數跌約2%。觀望今周，市場聚焦美國6月就業報告，失業率料錄得下滑，反映就業市場狀況有所改善。

受聯儲局限制銀行回購股份及派息規模，銀行股上周五領跌。道指創逾一個月新低，道指收報25015點，跌2.8%、標指收報3009點，跌2.4%、納指收報9757點，跌2.6%。

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一周累計，道指累跌3.3%、標指累跌2.9%、納指累跌1.9%。為近3周以來，3大指數第2周錄得下滑。

除了聯儲局的決定影響美股走勢外，金融資訊期刊《The Sevens Report》創辦人埃撒伊（Tom Essaye）認為，新冠肺炎確診再度增加，正引起投資者的擔憂，隨著各州政府可能再限制經濟活動的機會愈來愈大，美股早前的反彈可能只是暫時性。

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觀望今周，焦點落在美國就業數據，俗稱「小非農」的ADP就業數據會率先在周二公布，市場預料6月私人職位增加295萬，對比5月的為減少276萬，情況明顯有所好轉。

周四則會公布6月就業報告，由於美國6月新冠肺炎疫情放緩，企業情緒增加，以及各州重啟經濟活動，令市場憧憬6月勞動市場情況見好轉。

6月失業率料為12.4%，表現較5月的13.3%佳。不過，分析相信，6月的失業率計算方式可能如5月般，不完全準確。

美國勞工統計局早前承認，5月真實失業率或見16.3%，即較所公布的數字高3個百分點。此由於統計人員未有將部份停薪留職人士歸類成失業，反而歸類為「由於其他原因而沒有上班」，以致失業率與市場一向統計的方法不符，變相低估失業問題。

而6月非農業新增職位料達300萬，比5月的250.9萬好。不過，5月及6月的新增職位總和，仍遠遠未能覆蓋美國在3月及4月所流失的共2,200萬個職位。

另外，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及財長姆欽（Steven Mnuchin）周三到國會作證以及聯儲局周四所公布的6月會議紀錄，相信亦是市場的焦點。周五則是美股獨立日假期，金融市場休市一日。

一周數據及事項 日期 地區 數據或事項 預測數字 上次數字 29/6（周一） 美國 5月待定成房屋銷售 18% -21.8% 30/6（周二） 美國 4月標普CS 20大城市指數 3.7% 3.92% 6月芝加哥採購經理指數（PMI） 44 32.3 6月消費者信心 90.5 86.6 1/7（周三） 美國 聯儲局主席鮑威爾及財長姆欽到國會作證（本港時間零時30分） 6月ADP私人職位變動 295萬 -276萬 5月建築開支 0.9% -2.9% 6月ISM製造業指數 49.5 43.1 歐元區 6月製造業PMI 46.9 46.9 2/7（周四） 美國 聯儲局公布6月會議紀錄（本港時間凌晨2時） 6月非農業職位變動 300萬 250.9萬 6月失業率 12.4% 13.3% 6月平均時薪 -0.8% -1% 上周首次申領失業救濟金人數 133.6萬 148萬 5月工廠定單 7.9% -13% 5月耐用品定單 15.8% 15.8% 3/7（周五） 美國 獨立日假期，金融市場休市 歐元區 6月服務業PMI 47.3 47.3

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責任編輯：楊心悅