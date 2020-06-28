【疫市營商】貿發局明日舉行夏季網上採購展　每周設不同產品主題

▲ 香港貿易發展局將於6月29日至7月24日舉行「貿發網採購」夏季網上採購展，集合逾22,000家供應商。（貿發局提供圖片）

新冠肺炎疫情雖有緩和，但外國到港人士強制14天檢疫的安排延長，不少實體商貿展覽未能如常舉行，反而帶動網上採購需求。 香港貿易發展局將於6月29日至7月24日舉行「貿發網採購」夏季網上採購展，集合逾22,000家供應商。

每週特定產品主題 個人化產品推介

夏季網上採購展主要展出的產品包括消費電子品、禮品、廚具、醫療用品、戶外用品、成衣及配飾等。香港貿發局亦會根據各地買家的採購需要，每星期於不同網絡渠道，如社交媒體、網絡廣告、電子郵件等，發送個人化的產品推介，以提升產品瀏覽和查詢量。

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每週產品主題各有不同，包括「創新科技」、「樂聚家中」、「時尚潮玩」以及「智能保健」。買家對於有興趣的產品，只需要按下「查詢」鍵，即可與供應商接洽，讓買賣雙方更快速達成採購協議。

香港貿發局副總裁周啟良說：「儘管營商挑戰不斷，4月舉行的春季網上採購展成功為港商爭取新訂單，我們希望夏季網上採購展亦能夠讓供應商與全球50萬名買家保持緊密聯繫，並助各地採購商補充庫存，以應付下半年的消費需求。」

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夏季採購匯移師至線上平台

另一方面，香港貿發局亦決定把「夏季採購匯」由實體展覽轉移到線上平台，成為「夏季採購匯 | 網上展」，於7月27日至8月7日舉行。網上展將綜合展示多類型產品包括燈飾、電子、資訊科技、醫療保健、家品、家用紡織品、服裝、禮品及贈品、印刷及包裝等，繼續協助商界覓商機。

「夏季採購匯 | 網上展」亦增設全新的AI智能商貿配對平台Click2Match「商對易」，備有會議安排、量身定製虛擬會議、實時聊天、即時視像會議及網上專家研討會等功能。

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▲ 夏季網上採購展主要展出的產品包括消費電子品、禮品、廚具、醫療用品、戶外用品、成衣及配飾等。（貿發局提供圖片）

責任編輯：葉泳珊