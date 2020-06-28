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【iPhone 12】電訊商官網提早爆料　iPhone 12傳設4款機型

科技 16:05 2020/06/28

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有電訊商網站顯示，iPhone 12將會設有4款機型。(荷蘭T-Mobile官網圖片)

將於今年下半年發布的蘋果新iPhone系列，首度有電訊商的消息揭示手機較具體的消息。有外國媒體發現，電訊商T-Mobile的荷蘭官網，出現iPhone 12的影蹤，顯示iPhone 12系列將設有4款機型：iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max。

外媒Appleinformed日前（24日）報道，T-Mobile的荷蘭官網，其手機配件的網頁中，選取手機品牌蘋果後，所顯示的蘋果手機清單，出現了4款尚未發表的iPhone 12的機型，點選任何一款之後，網站會顯示由配件品牌BeHello所推出的iPhone 12機套。如果進一步點選這些配件產品，可見到價錢與部分產品資訊，惟並未顯示產品圖片，並且貨品狀態顯示為缺貨。

點選iPhone型號後，將會顯示數款iPhone 12的機套產品。(荷蘭T-Mobile官網圖片)

新冠肺炎疫情對科技產品供應鏈有頗大影響，惟近月以來，多方消息指出蘋果iPhone 12可望如期於今年9月發布。至今為止，所有有關iPhone 12的產品消息，主要來自爆料達人、供應鏈消息與證券分析員等非官方來源，而來自電訊商的消息屬第一次。不過，亦有外媒猜測，不排除是因配件商為炒熱話題而將產品訊息提早曝光，但並不意味今次的產品消息絕對屬實。

>>轉型發展綫上零售　Microsoft宣佈永久關閉全球實體店

>>防止舊訊息氾濫　FB提醒用戶勿分享超過90日新聞内容

責任編輯: 周俊霖

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