【美國疫情】連續兩日新增確診破4萬 佛州再創新高

美國疫情再起，連續兩日新增確診新冠肺炎人數突破4萬。南部及西部多個州分的疫情持續惡化，佛羅里達州新增超過9500宗確診病例，再創單日新高。美國至少12個州煞停解封計劃，華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）指，美國存在「嚴重問題」。

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美國上周五（26日）及上周六（27日）分別新增4.5萬及4.3萬宗確診，連續兩日確診人數突破4萬；至今累計超過25萬人染疫，12.5萬人死亡。

福西上周五表示，疫情反彈可能因為各地解封得太早，以及民眾本身沒有遵循防疫指引。他警告，患者正感染其他人，「最終你將感染一個脆弱的人」。

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佛州是最新的重災區，上周六新9585宗確診，較前一日增加超過600宗；合共超過13.2萬人確診，3300多人病逝。當地「反口罩」呼聲高漲，支持者高呼：

「我不戴口罩的原因與不穿內衣的原因相同：必須呼吸。」

亞利桑那州單日再多近3600人染病，為上周二（23日）高峰以來最多。德州疫情亦嚴重，單日新增5700宗確診，上周確診創新高。此外，喬治亞州、愛達荷州、田納西州和猶他州上周六的單日確診同樣創新高。

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美國至少12個州煞停解封計劃，包括佛州、亞利桑那州及德州。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）下令，禁止酒吧出售酒精類飲品。

佛州第二大城市邁阿密的市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）指出，新增確診數字很高，對該市的醫療保健系統帶來巨大壓力。他續稱，當局正對不戴口罩的人處以罰款，並考慮實際新措施，在某個時候頒禁足令。

邁阿密戴德縣政府也宣布，將於7月3日至7月7日關閉沙灘，避免民眾在慶祝獨立日期間聚集，減低傳播病毒的風險。

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在德州，州長阿博特（Greg Abbott）要求關閉酒吧，並將餐廳的室內座位限制在原本的50%內。休斯敦東部有城鎮上周六起實施宵禁，市長警告醫院即將不堪重負。

美國疾控中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）指，新增確診患者多數是18至35歲的年輕人，尤其是在美國南部和西部。

白宮強調，該國大部分地區疫情趨穩定。副總統彭斯（Mike Pence）讚揚，特朗普政府在「國家前進方面，取得明顯進步」，又強調就業人數和零售數據得以改善。

另外，彭斯取消兩場在佛州和亞利桑那州，為總統特朗普（Donald Trump）拉票的競選集會，因兩州疫情嚴重。惟消息人士透露，彭斯仍會前往兩州與州長及地方官員會面，不會與民眾近距離接觸。

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記者：鄧燕君