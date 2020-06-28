【新冠肺炎】防疫淪政治角力　美國北卡州戴口罩恐違法？

為防新冠肺炎疫情蔓延，美國北卡羅來納州民主黨籍州長庫珀（Roy Cooper）已宣布在公開場合必須佩戴口罩，但共和黨州議員卻正企圖推翻此這項命令。

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外媒報道，北卡州自50年代起針對「三K黨」（Ku Klux Klan），訂下禁止在公共場合戴口罩的法例，但因應疫情暫停執行，直至8月1日。近日該州的民主黨議員打算延長豁免期限，卻遭共和黨人加以阻撓。共和黨參議員海斯（Ralph Hise）強調，並非試圖強迫民眾放棄戴口罩，而是希望民眾能自由地戴口罩，不會因不戴口罩而受罰。

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民主黨則批評，共和黨的目的只為了破壞州長的口罩強制令，無視北卡州正面臨的問題，作出非必要的政黨鬥爭。

目前全美確診人數已迫近260萬人，北卡羅來納州周六（27日）新增1541人確診，累計超過6萬人受感染，1353人死亡，當局已宣布暫停下一階段重啟經濟計劃。

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