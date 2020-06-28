俄黑客對美發動網絡攻擊　涉8間《財富》500強企業

外媒報道，網絡安全公司賽門鐵克（Symantec）周四（25日）警告，俄羅斯黑客正對美國大型企業發動勒索軟件攻擊，試圖癱瘓這些企業的電腦網絡，以威脅換取數百萬美元贖金。賽門鐵克指，美國至少有31間企業被鎖定為目標，其中包括8間《財富》（Fortune）500強企業。

相關文章：【新冠肺炎】疫情致收入大跌4成 Nike宣布進行兩輪裁員

日前，英國網路安全公司NCC Group亦發出類似警告，指出勒索軟件病毒「WastedLocker」自今年5月以來已構成新的威脅。 NCC研究人員稱，去年12月，兩名涉及俄羅斯黑客組織「邪惡企業」（Evil Corp.）的黑客已在美國被起訴，該組織被指控侵入美國和英國的銀行系統，而最新的勒索軟件正是來自於該組織。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！