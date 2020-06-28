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【新冠肺炎】疫情致收入大跌4成　Nike宣布進行兩輪裁員

環球政經 15:46 2020/06/28

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知名運動用品品牌 Nike 上季虧損7.9億美元，行政總裁John Donahoe向員工發出電郵，預告該公司將會在下月及秋季進行兩輪裁員，未列明所涉人數，但預計零售店、配送中心及 Air MI 生產基地的員工將不受影響。據美國證券交易委員會 (SEC) 的申報文件，Nike 擁有76700名員工。

相關文章：【企業轉型】疫情打擊全球經濟　微軟永久關閉所有零售店舖

疫情令 Nike 旗下在全球各地的大部分門市關閉，該公司上季錄得7.9億美元淨虧損，收入下跌38%至63.1億美元，為2013年以來最低。而在過去8年中，該公司只有2次未達到盈利目標。

相關文章：【美股戰報】美疫情再破頂　道指開市跌近200點

不過，在防疫封鎖措施實施期間，Nike 網上銷售大增75％，所有地區網上銷售皆呈現雙位數增長，更佔上季整體營業收入的三分之一。John Donahoe指，6 月網上銷售業績已增至三位數，但實體零售量仍低於去年同期水平。而自3月旬以來，Nike股價已上漲超過一半。

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