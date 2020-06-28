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疫情以外　三大因素左右本周美股走勢

環球政經 22:07 2020/06/28

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在過去的一周中，全美各地新冠肺炎確診個案急增，多個州份暫緩經濟重啟計劃，美股三大指數反彈升勢亦因而受阻，單周分別下跌2-3個百分點。美國確診人數現時已迫近260萬人，但除了疫情以外，還有三大因素影響下周美股走勢：

相關文章：【新冠肺炎】美國5州單日新增確診創新高　 彭斯取消3州競選活動

1. 就業數據

美國勞工部5月份就業報告顯示新增250萬個就業職位，遠超出市場預期的減少833萬個。但LPL Financial的高級市場策略師Ryan Detrick表示，根據近期的經濟數據，經濟要完全恢復還需要數年的時間。而自50年代以來的10次經濟衰退中，失去的就業職位平均需要30個月才能完全恢復。

美國本周五（7月3日）是獨立日假期，非農就業數據將提早一天公布，市場目前預測6月將錄得307萬個新增職位。

2. 拜登支持率領先

錫耶納大學和紐約時報近日公布的一項民調發現，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）以50％比36％支持率，領先特朗普14個百分點。

相關文章：【美股分析】民調顯示拜登支持率領先　股市動蕩因此而起？

拜登曾表示，他會將企業稅稅率提高至28％，並承諾撤回特朗普簽署的減稅法案。高盛的一份報告估計，這將令標指明年每股收益從目前的170美元，降至到150美元。

3. 百億美元拋售浪潮

踏入6月底，第二個季度即將結束，專家預測，退休基金等大型基金可能會在這時調節投資組合，以符合資產配置降低風險，退休基金或會湧入債市，綜合各媒體報道，預計規模將在350億美元至760億美元之間，因此市場波動可能會持續存在。

摩根大通分析師認為，如果股市在這時間回跌，會是個買入時機，但亦有分析認為波動早已經反映在股票衍生產品市場上，投資者亦早就轉換持股應對。

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