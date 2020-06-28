  • 32°C
香港時間 : 2020628日 (日) 13:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【杯葛Facebook】可口可樂加入杯葛Facebook　滾雪球效應勢危廣告收入

環球政經 12:00 2020/06/28

分享：

上周起人有發起「Stop Hate For Profit」活動，有不少公司已表明參與，承諾將削減在Facebook的廣告支出，以鼓勵Facebook打擊仇恨言論及虛假訊息的力度。

杯葛Facebook廣告的風潮更已席捲大企業，上周五（26日）Verizon成為首家加入杯葛聯盟的大企業，及後全球第三大消費品公司Unilever、可口可樂及本田也宣布會撤回廣告，最新烈酒製造商Diageo也於周日宣布加入。有分析師認為，現在的杯葛活動已涉及百家企業，當中更有大企業的身影，未來恐會有更多大企業會加入造成滾雪球效應。

相關文章：【美股戰報】因政治被廣告商杯葛　Facebook股價勢受挫？

Facebook全球業務解決方案副總裁Carolyn Everson據指已對廣告商發表了近1600字的書信，她在信中指「杯葛不是我們共同進步的方法」。她又指，「我希望你們明白我會不會因為收入壓力而改變政策，我們根據原則而非業務的利益來製訂政策。」

去年，Facebook的廣告收入高達697億美元，佔公司總收入超過九成，現在的杯葛行動勢令Facebook的廣告收入減少，發起活動的團體要求Facebook通過一系列行動打擊仇恨言論和虛假信息，包括加強對有關用戶的審核，或者廣告客戶可以看到其廣告出現在仇恨言論附近的次數。

相關文章：美國科技巨擘集體「嚇」跌　創3月以來最大單周跌幅

有份發起杯葛運動人權組織Sleeping Giant指，他們的目標不是為了令Facebook收入減少，但Facebook缺乏對仇恨和虛假訊息的審查，而很多廣告客戶也不想贊助暴力，仇恨內容或謊言。

撰文 : 國際組

人權 廣告 廣告 貿易逆差 高達 美元 Facebook 本田 AR 運動

上一篇文章

【港股分析】七翻身真係咁靈？

下一篇文章

【期權學堂】期權怎分平貴？　引伸波幅類似市盈率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國單日確診突破4.7萬宗　11州暫停經濟重啟
美國單日確診突破4.7萬宗　11州暫停經濟重啟
鄭伊健豪花千萬購入元朗地皮 建三層獨立屋度假別墅
鄭伊健豪花千萬購入元朗地皮 建三層獨立屋度假別墅
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【樓市現象】貝沙灣兩房呎價2.3萬元創今年次低 代理：「公屋景」所致
【樓市現象】貝沙灣兩房呎價2.3萬元創今年次低 代理：「公屋景」所致
【網民熱話】對上有「四大長老」要養　一家人月入幾多才可輕鬆度日？
【網民熱話】對上有「四大長老」要養　一家人月入幾多才可輕鬆度日？
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽