【杯葛Facebook】可口可樂加入杯葛Facebook　滾雪球效應勢危廣告收入

上周起人有發起「Stop Hate For Profit」活動，有不少公司已表明參與，承諾將削減在Facebook的廣告支出，以鼓勵Facebook打擊仇恨言論及虛假訊息的力度。

杯葛Facebook廣告的風潮更已席捲大企業，上周五（26日）Verizon成為首家加入杯葛聯盟的大企業，及後全球第三大消費品公司Unilever、可口可樂及本田也宣布會撤回廣告，最新烈酒製造商Diageo也於周日宣布加入。有分析師認為，現在的杯葛活動已涉及百家企業，當中更有大企業的身影，未來恐會有更多大企業會加入造成滾雪球效應。

相關文章：【美股戰報】因政治被廣告商杯葛 Facebook股價勢受挫？

Facebook全球業務解決方案副總裁Carolyn Everson據指已對廣告商發表了近1600字的書信，她在信中指「杯葛不是我們共同進步的方法」。她又指，「我希望你們明白我會不會因為收入壓力而改變政策，我們根據原則而非業務的利益來製訂政策。」

去年，Facebook的廣告收入高達697億美元，佔公司總收入超過九成，現在的杯葛行動勢令Facebook的廣告收入減少，發起活動的團體要求Facebook通過一系列行動打擊仇恨言論和虛假信息，包括加強對有關用戶的審核，或者廣告客戶可以看到其廣告出現在仇恨言論附近的次數。

相關文章：美國科技巨擘集體「嚇」跌 創3月以來最大單周跌幅

有份發起杯葛運動人權組織Sleeping Giant指，他們的目標不是為了令Facebook收入減少，但Facebook缺乏對仇恨和虛假訊息的審查，而很多廣告客戶也不想贊助暴力，仇恨內容或謊言。