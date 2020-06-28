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【新冠肺炎】美國5州單日新增確診創新高　 彭斯取消3州競選活動

環球政經 13:27 2020/06/28

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美國南部及西部新冠肺炎確診病例激增，周六（27日）5個州份新增確診人數創下單日新高。佛州過去一日內新增9585宗，已連續第2天創下單日新增紀錄；亞利桑那州單日新增3591宗，追平6月23日的紀錄。副總統彭斯（Michael Pence）原定下周前往兩州，為總統特朗普（Donald Trump）連任造勢的競選活動已宣告取消。

重災區德州單日新增確診再上升，達到6079宗，為疫情爆發來第二高紀錄。彭斯周日（28日）抵達德州出席教會遊行活動，並與州長艾博特 (Greg Abbott）會面，但原定在本周稍後的政治活動亦已取消。

相關文章：美國單日確診突破4.7萬宗　11州暫停經濟重啟

美國確診病例已突破250萬人，死亡病例超過12萬5千人，是全球最多人死於新冠肺炎的國家，單日新增病例已連續第3天超過4萬宗。除了佛州和亞利桑那州，內華達州亦新增1099宗，是以往紀錄的一倍；南卡羅來納州與喬治亞州分別新增1604與1990宗，同創單日新高。

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