【馬拉達人@iM網欄】馬拉生活小貼士 

最近收到很多朋友提問，想了解多一些關於移居馬來西亞的資訊。要移居馬來西亞除了要找一個合適居住的地方外，還有一些生活配套是需要知道。今次就同大家分享～

種族： 馬來西亞人口主要由馬來人、印度人、華人、原住民族組成。 根據馬來西亞統計局最新統計數據顯示，截至上2019年第四季，馬國總人口達3,268萬人。

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華人分佈： 馬來西亞是一個由13個州，包括柔佛、吉打、吉蘭丹、馬六甲、森美蘭、彭亨、檳城、霹靂（怡保）、玻璃市、沙巴、砂拉越、雪蘭莪、登嘉樓，以及3個聯邦直轄區，分別是吉隆坡、納蘭、布城組成的聯邦國家。11個州屬和兩個聯邦直轄區位於馬來半島，另外兩個州屬和一個聯邦直轄區則位於婆羅州島。華人聚居地方多位於吉隆坡、檳城、怡保、馬六甲。

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語言： 馬來西亞華人語言天份特別好，一般他們懂得最少5種語言，華語、廣東話、福建話、英文、馬拉語等。官方語言方面，馬來西亞的官方語言為馬來語，所有的官方事務都必須使用馬來語。雖然如此，平時日常生活到處都有華人聚居，溝通上可以用華語或廣東話溝通。

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法律： 馬來西亞法律制度主要是基於普通法，大致沿襲自殖民地時期宗主國英國。1957年馬來亞聯合邦獨立以及1963年馬來西亞成立後，馬來西亞以《馬來西亞聯邦憲法》作為國家最高法律，規定了馬來西亞的法律框架、馬來西亞公民的基本權利、三權分立原則以及聯邦政府與君主的管轄權限與角色。馬來西亞國會所頒佈的聯邦法律適用於全國各地；反之，各州立法議會所頒佈的州法律僅適用於該州，且不得與聯邦憲法有所衝突。 馬來西亞的法律制度依據《馬來西亞聯邦憲法》第121條文1A款實行雙司法系統制度，並可分為兩大類，普通法是主要法律體系，適用於全國人民，伊斯蘭教法僅適用於穆斯林生活事務。

貨幣： 馬來西亞的法定貨幣是令吉 （Ringgit），由馬來西亞國家銀行發行。馬來西亞原則上規定海外人士在入境或離境時攜帶超過1萬美元或等值的其他貨幣，需向海關申報。 在馬來西亞工作的外國人，其合法的稅後收入可全部轉往國外。

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