【焦點新盤】SEA TO SKY買家排長龍等買樓　首輪開售近沽清 即提價加推238伙

最近熱爆新盤長實（01113）及港鐵（00066）合作發展的將軍澳日出康城SEA TO SKY於周六（27日）開售462伙，收票反應極理想，該盤於上周五（26日）截票，累收約1.29萬票，較周六推出的462伙，錄得超額認購約27倍，平均28人爭1伙。項目打破新地天水圍Wetland Seasons Park第2期於6月推售時收10,261票紀錄，已成為今年新盤票王。

【天價樓王】超級豪宅Mount Nicholson分層戶呎價達11.6萬元 究竟「亞洲樓王」有幾巴閉﹖

SEA TO SKY於本月18日推出首批單位價單，單位折實售價由642.8萬至1,845萬元，呎價由13,648至18,375元。該盤再於上周日（21日）推第二張價單，涉285伙，實用面積介乎465至1,077平方呎，折實價由653.8萬至1,845萬元，折實呎價由13,906至18,375元。第2張價單整批折實平均呎價升至16,531元，較首批呎價高約4.5%，呎價較首批單位略高，主要是因為2號價單比較多高層戶所致。

▲ 長實（01113）集團執董趙國雄表示，SEA TO SKY銷售反應理想，對此感到滿意



該盤於周六早上11時開始接受大手客買家揀樓，先安排認購三、四房大單位的準買家揀樓。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該盤獲市場大批購買力追捧，用家比例高達8成，預期銷情非常理想，美聯客戶出席情況較高，出席率約8成，美聯A組有大手買家擬「一客3食」，購入1伙4房 1伙3房及1伙2房單位，涉資額約3,700萬元。

【樓市現象】貝沙灣兩房呎價2.3萬元創今年次低 代理：「公屋景」所致



及至下午，百多名L組準買家齊集SEA TO SKY位於紅磡置富都會商場的售樓處外等候揀樓，準買家人龍長得「打哂蛇餅」，場面非常熱鬧。市場消息指，截至周六晚上約10時，SEA TO SKY沽出約456伙，較推出的462伙，已售出近99%單位，銷情熾熱。



布少明指，日出康城發展規模龐大，不少客戶睇好該區前景，故獲市場熱捧，按地區劃分，美聯客戶以九龍區佔比例較多，佔比約6成，港島及新界區各佔2成。另用家佔比8成，2成為投資者；他預期，項目入伙呎租可達約40元，租金回報料逾3厘水平。他續稱，SEA TO SKY不乏年輕上車客捧場，尤以2房單位為主，當中80、90後客戶佔比達約6成；至於3房等則以換樓客為主，主要來自將軍澳本區，九龍區，新界東及港島東等。

【新盤票王】SEA TO SKY成今年新盤票王 細數歷年十大新盤票王 「97蟹貨盤」問鼎榜首



有見銷情暢旺，發展商隨即加推238伙應市，價單定價介乎831.3萬至2448.3萬元，呎價由17,538至24,125元，折扣優惠維持不變，即2房提供最高20%折扣，3房及4房即供最高享22%折扣優惠，折實售價由665萬至1,909.7萬元，折實呎價約14,038至18,818元，折實平均呎價約16,599元，較首批單位的折實平均呎價15,823元高出約4.9%。

【至識揀樓】下月踏入租樓高峰期租金或搶高 有意進駐名校網應如何「揀宅」﹖

受SEA TO SKY帶動，同樣位於日出康城、會德豐地產旗下的 O’EAST日出康城MARINI 系列銷情持續理想，MARINI 、GRAND MARINI 及OCEAN MARINI 周六共錄得18宗成交，套現逾2.37億。其中MARINI 於周六售出2伙。GRAND MARINI 期內售出6伙；OCEAN MARINI也售出10伙。上述三盤由開售至今共售出1,504伙單位，佔可售1615單位逾93%，共套現逾136億元。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！