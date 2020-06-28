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香港納米樓好嚇人　澳門情況又係點？

股樓投資 09:33 2020/06/28

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香港樓奇則處處，舉例說，不少新盤單位的實用面積僅200多平方呎，但同時建有工作平台及露台。由於工作平台及露台計入實用面積，若扣除這些樓面，單位實際可用面積，其實比想像中少。此外，近年納米樓大行其道，部分單位的實用面積更少於200平方呎，惟政府一早未有規管。

相關文章：【港樓奇則】300呎唔夠　有露台又有工作平台　真係呎呎實用？

與香港不同，澳門設有指引，對客廳、房間、廚房的可使用面積，均有要求，冀保障用家有適當的居住空間。所謂可使用面積，即真正能夠利用到的地方。以兩房一廳單位為例，大廳可使用面積，最少要有12平方米，即約129平方呎；房間最少要有9平方米，即約97平方呎；廚房最少有要4方米，即約43平方呎，露台和洗手間則沒有面積規定。

此外，澳門政府對樓宇的通風和採光同樣有要求，如房間最窄不能少於2米，廚房則不能少於1.6米；而長與寬之間的比例不能超過兩倍。

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撰文 : 柳家平

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