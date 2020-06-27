港澳樓市比拼　青年置業政策誰有計？

香港樓價高企，若無父幹，甚難上車。其實，一岸之隔的澳門，情況一樣。有見及此，兩地政府先後放寛首置按揭成數，冀能改善現況。

為協助青年置業，澳門政府於2018年放寛按揭成數。據條例規定，21歲至44歲的澳門首置戶，不擁有澳門住宅50%或以上的業權，便能受惠。

簡單來說，以現樓為例，樓價330萬澳門元或以下，最高承造九成按揭；樓價330萬澳門元以上至800萬澳門元，則承造八成按揭。樓花方面，樓價800萬澳門元或以下，劃一最高承造八成按揭。

當地代理說，政府放寬首置按揭後，雖然首期開支大減，惟青年仍難置業，不少發展商為迎合市場所需，單位愈起愈細，新供都以銀碼較細的開放式及一房單位為主。

2019年10月，香港政府同樣放寛按揭成數，惟與澳門不同，沒有設下年齡限制。據政府新規定：首次置業者欲申請九成按揭，樓價上限由400萬元，提升至800萬元；而八成按揭貸款的樓價上限則由600萬元，提升至1,000萬元。

值得留意的是，有關措施只適用於現樓，樓花不能受惠，但樓花買家只要選用「建築期付款」方法，即物業入伙時，才向銀行申請按揭，也能受惠，惟期間樓價可能下跌，到時買家便要抬錢上會，否則撻訂。

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