美國科技巨擘集體「嚇」跌　創3月以來最大單周跌幅

經歷3月低位後，美股呈現反彈，以「FANG」為首的科技股卻一路飆升，本周因facebook受廣告商抵制而集體下挫，呈現3月中以來最大的單周跌幅。

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《彭博》形容，這些科技股份在本周一仍然氣勢如虹，但到了本周五（26日），facebook因遭到廣告商抵制，股價在一天內重挫8.32%，單周收跌8.6%。不僅如此，更連帶影響其他科技巨擘——Google母公司Alphabet及Netflix本周跌4.5%，亞馬遜跌2.1%。整體上，FANG單周下滑4%，是3月16日美股經歷四次熔斷以來，所創的最大的單周跌幅。

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Miller Tabak市場策略長馬利（Matt Maley）便認為，外界都過於鬆懈，忽視科技巨企面臨反壟斷調查等既有存在的風險。他又指，本周收報每股216美元的facebook，股價將可回落至3月中每股150美元的水平。

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