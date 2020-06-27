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【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (二)

股樓投資 22:57 2020/06/27

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本文繼續和大家分享，下半年必須留意的10大股票。

正如前一篇文章提及，科網股是下半年投資佳選。萬一疫情反彈，手機遊戲隨時繼續受惠。因此除了「一哥」騰訊，這間「二哥」亦一定要望實。

網易(09999)

網易雖然一直屈居在騰訊之後，然而其遊戲《夢幻西遊》、《陰陽師》等，一直在內地大受歡迎。而以今年首季為例，網易約八成收入便是來自網遊業務，遠高於騰訊的34%。券商富瑞指，從集團的旗艦遊戲系列《夢幻西遊》的長生命周期，集團一直致力於為遊戲玩家提供最佳內容，長期來看在線遊戲業務是搖錢樹。對於現有遊戲，該行預計內容更新、擴展包和促銷活動將在每個季度帶來超過100至110億元人民幣的收入，從而使其能夠投資於未來計劃以推動可持續增長。

相關文章：【港股追蹤】網易合作夥伙粒粒皆星　與華納兄弟共研《魔戒》手遊

況且，網易亦和多間國際巨企如暴雪和微軟等，長期保持合作關係。集團目前約有一成收入來自海外業務，更有調查顯示其遊戲在海外市場的受歡迎程度也高於騰訊。富瑞指，網易通過內部開發並從第三方授權的ＩＰ（知識產權）來擴大除了日本以外的歐洲和北美業務，目標是將其海外遊戲收入貢獻從去年約10％在未來3至5年增至超過30%。該行又預計，網易將在新遊戲支出上奉行以投資回報率為中心的戰略，並估計2020年在線遊戲總收入，將按年增長14%。

集團上市時亦指，會把45%所得資金，即108億元人民幣用於全球化戰略及機遇，包括加強海外市場（如日本、美國、歐洲及東南亞）的在線遊戲內容、增強研發及遊戲設計能力，以及投資及合作機會。

除了遊戲核心業務，網易亦正同時發展雲音樂業務及網上教育業務網易有道。高盛看好，雲業務及教育業務至2022年的年均收入複合增長，分別達43%及62%。連同遊戲業務，三者可同時提供穩定現金流。網易雲音樂近期把註冊資本擴大至94億元，日前更投資人工智能音樂公司AIVA，強化產品組合。

相關文章：【港股追蹤】中概股齊發威　網易創新高收136元

相關文章：【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (一)

 

 

撰文 : 投資組

網易－S（09999） 經濟

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