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【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (一)

股樓投資 21:57 2020/06/27

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上半年快將完結，港股今年上半年接連遇上新冠肺炎及油價暴跌等史上罕有事件，惟資金同時熱捧新經濟股之下，大市續於20000點之上同時仍試圖再更進一步。 下半年在即，肺炎疫情會否反彈固然續是市場焦點，同時本港及美國選舉在即，各地政治事件屆時相信會繼續主導港股氣氛。趁上半年快將完結之際，投資組一連數日和大家分享，下半年10隻必須留意的股票，協助讀者安然渡過風高浪急的下半年。

一場疫情，影響民眾的消費習慣，造就「宅經濟」的興起，目前看起來股價已很高的科網股，在多重利好因素支持下，下半年依然是不二之選。這間科網巨頭更不能缺席於大家的投資清單內。

騰訊(00700)

憑藉疫情推動居民留家消費娛樂，騰訊股價終能眾望所歸，日前終於成功衝上500元。雖然距離內地「女股神」劉央的1,000元目標價仍有漫長距離，但在多個新業務及方向的推動下，騰訊下半年走勢仍然樂觀。

首先，騰訊遊戲正處於近年最強周期。兩大手遊作品《地下城與勇士》、《英雄聯盟》或在今年內推出，料可為公司進帳250億元人民幣，推動遊戲收入在高基數的情況下再增長13%。加上個人電腦遊戲《特戰英豪》可能明年在海外市場推出，料可進帳70億元人民幣的同時，個人遊戲收入連跌多年後有望止跌回升。

相關文章：【QQ抵500元】挑戰亞馬遜Twitch　騰訊部署美國拓展遊戲直播

而在微信平台，騰訊傳正部署「微信小商店」的小程式，以求在電商市場收復失地。透過使用微信小商店，用家可直接開啟程式進行直播銷售，意味騰訊可以一舉拿下微盟(02013)等微信服務供應商的業務。一直以來，騰訊主要透過投資京東(09618)、拼多多、唯品會等公司，在電商領域和阿里巴巴(09988)進行間接競爭。推出微信小商店, 意味騰訊開始在電商市場和阿里直接交手，值得期待。

其他業務方面，內地疫情降溫，有利騰訊廣告及金融業務加快復甦。本月初，內地保險巨企中國平安(02318)前副董事長任匯川加盟騰訊，擔任金融科技戰略發展部特別顧問。這意味騰訊加強在金融科技業務上的拓展，和原有的遊戲及社交業務築成集團鐵三角。

相關文章：【大小通吃】騰訊傳推出微信小商店 微盟阿里危危乎？　

本土市場以外，騰訊在國際市場的動作近期也趨向頻密。在亞洲區，騰訊先後入股日本遊戲商Marvelous和東南亞串流服務供應商iflix。在歐洲，騰訊傳正洽購英國生物科技 Oxford Nanopore 11%股權。而在美國，騰訊早前除入股華納音樂，近日亦傳在當地測試遊戲直播平台，正部署在當地發展社交媒體市場。

從以上消息，可推斷騰訊今年來仍有力保持可觀的盈利增長，推動股價再闖高峰。

相關文章：【港股追蹤】騰訊落實19億元　入股美國華納音樂

撰文 : 投資組

騰訊控股（00700） 經濟

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