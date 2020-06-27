種族議題發酵　美國多間企業宣布抵制Facebook

▲ Facebook（FB）因美國種族議題受到抵制，多間企業表示停止在平台投放廣告，消息一經傳出後，FB股價於昨（26 日） 重挫 8%。

近日，Facebook（FB）因美國種族議題，受到多間企業抵制。歐洲消費品牌集團聯合利華（Unilever）宣布，今年內不再於平台投放廣告，消息一經傳出後，FB股價於昨（26 日） 重挫 8%。

最近，美國人權組織向Facebook發起「停止利用仇恨賺錢」（#StopHateForProfit）運動，抗議其漠視仇恨言論及煽動暴力的情况，並呼籲多間企業停止在平台投放廣告。運動至今已有近 100 個品牌響應，包括聯合利華、本田汽車、Verizon以及可口可樂等，這些品牌表示在短期內暫停刊登Facebook廣告。

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FB行政總裁Mark Zuckerberg表示，未來會禁止聲稱屬於特定種族、民族、國籍、性別、性取向或移民出身的用戶，在廣告中對他人的人身安全或健康構成威脅。他表示，FB仍然會是可以表達意見及討論議題的平台。

除了Facebook以外，其他社交媒體同樣受到影響，當中Twitter股價下跌逾7%，Pinterest及Snap分別跌超過4%及5%。

責任編輯：李寶如