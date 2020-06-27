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【居屋2020】慎防被「DQ」　3大中伏位你要知

股樓投資 17:53 2020/06/27

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新一期居屋將於7月接受申請，今年除了鑽石山啟翔苑，其他屋苑位置明顯較去年失色，惟仍吸引市場注意，若有意入表認講，則要留意以下幾點，避免中伏：

入息及資產限制

想入表抽居屋，要先計清楚入息及資產，絕不可超過限額。據房委會資料顯示，白表申請者的入息限額，是以扣除強積金供款後而定，但自願性供款則不被豁免，須一併計算到入息。

一人申請者的入息淨額為每月33,000元，資產限額則為850,000元。

兩人或以上的家庭申請者，入息淨額為每月66,000元，資產限額為1,700,000元。

以去年為例，遞交申請表時，申請人毋須提交收入資產的證明文件，而房委會則在攪珠後，發信通知個別申請者，並於指定限期前遞交相關證明文件，以作審查。值得留意的是，申請者持有的股票、黃金、定期存款、私家車等，通通當作資產計算。

相關文章：【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)

信貸評級

新居屋獲政府擔保，毋須進行壓力測試，而銀行審批按揭時，亦較寬鬆，更毋須加入擔保人。不過，若申請人信貸評級太差，銀行其實有權拒批按揭。

有按揭轉介公司透露，有客戶曾短暫移居外地，期間忘記找咭數，雖然僅欠兩萬元，惟已遭調低信貸評級，該客戶其後向銀行申請按揭，亦不獲批，最終幾經波折，才找到另一間銀行批出按揭。

因此，若想順利買到居屋，保持良好的信貸評級，絕對重要，若因信貸問題，申請不到按揭，終致失去得來不易的機會，非常不值！

相關文章：【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事

填表要小心

如選擇親身遞交及郵寄申請，申請人須以「黑色」或「藍色」原子筆填寫，若填錯資料，不能用塗改液修改，應用筆直接刪改，再於刪改處簽名作實。另外，所有英文均以大階填寫。

部分申請人認為，房委會不會斤斤計較，即使填表出錯，也不會被消取資格。不過，就其估估下，倒不如認真填表。假如交表後，發現填錯或填漏資料，應直接聯絡房委會更正及補交，不要重複交表，皆因提交多過一份申請表，所有申請均會作廢。

相關文章：【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽

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撰文 : 柳家平

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