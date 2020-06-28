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【Wirecard破產】Wirecard菲律賓夥伴受查 涉19億歐元現金失蹤案

金融經濟 17:11 2020/06/28

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菲律賓監管當局表示，已將Wirecard在當地的5個合作夥伴列入個人或團體利益相關方，進行調查。

德國支付巨企Wirecard現金失蹤醜聞未平息，外媒最新報道，菲律賓監管當局正調查Wirecard在當地的合作夥伴，或進一步揭開Wirecard的19億歐元（約165億港元）現金失蹤謎團。

菲律賓監管部門表示，5個Wirecard的合作夥伴已被列為個人或團體利益相關方，除了公司業務，也需要進一步調查這些公司的高層，調查對象包括PayEasy Solutions、Centurion Online Payment International以及ConePay International。

Wirecard核數師安永日前曾發表聲明指，有明確跡象表明Wirecard現金失踪是一次精心策劃及複雜的欺詐行為（an elaborate and sophisticated fraud），涉及全球不同機構的多個當事方，目的是蓄意欺騙。

安永補充，即使最健全的審計程序亦未必能發現串謀欺詐。

相關文章：

【Wirecard破產】安永：Wirecard現金失蹤是精心策劃的欺詐 涉全球多個相關方

【Wirecard破產】揭165億元現金失蹤一周　德國支付巨企Wirecard申請破產（第二版）

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德國 菲律賓 安永

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