防止舊訊息氾濫　FB提醒用戶勿分享超過90日新聞内容

▲ Facebook推出一項新功能，若用戶嘗試分享的文章已發布超過90日，系統會向用戶發出提示。

現時不少人都會透過社交媒體瀏覽新聞資訊，但網上每日都有大量資訊流傳，有時更出現幾年前報導過的舊新聞。最近，Facebook就推出一項新功能，若用戶嘗試分享的文章已發布超過90日，系統會向用戶發出提示。

不時在社交平台上，都會發現有用戶分享幾年前發生過的事件，讓大眾誤以為是最近的新聞，產生誤導。Facebook表示，推出此功能是為了防止舊新聞傳播，避免用戶受舊訊息影響。現時用戶在分享訊息前，系統會提醒其分享的內容已超過 3 個月，用戶可以選擇返回或繼續分享，即使選擇分享新聞內容，亦不會對帳戶造成任何影響。

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Facebook指，現時此項功能已正式向全球用戶推出，希望藉此提高網絡資訊的即時性及可信性。現時不少社交媒體平台都加強對網絡內容的監管，例如去年Instagram就向用戶作出提示，避免有人發送令人反感的標題內容。最近Twitter亦宣布測試一項新功能，要求用戶在轉發文章之前，需要先閱讀文章內容。

責任編輯：李寶如