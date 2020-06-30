歐盟海外旅客安全清單 中國暫未上榜

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歐盟擬定海外旅客的「安全清單」，7月起將有限度准許清單上14個國家的居民，入境後毋須隔離檢疫。有別於榜上無名的美國、巴西及俄羅斯，同樣因為新冠肺炎疫情仍然嚴重，中國由於未能向歐盟民眾給予相同的入境待遇，暫時被排除在清單之外，直至中國願意向歐盟「開關」為止。
名單周三（7月1日）正式執行，每2周調整一次，視乎各地如何控制疫情的傳播，以增加或剔除名單內的國家。
路透社早前引述有歐盟官員透露，能進入「安全清單」的準則是平均每10萬名國民的感染率。由於巴西、印度、俄羅斯、美國的感染率高企，故不會在清單之內。
美國每年平均有1,500萬國民到訪歐盟成員國，倘美國不在清單，料對影響歐閇國家的旅遊業帶來一定的影響。
報道指，歐盟委員會在起草國家名單時建議，各歐盟成員國使用3項標準，以判斷那些國家可在清單內，包括該國家的疫情趨勢、該國在國民的旅途上，採取遏制疫情傳播措施的能力，及該國家是否取消歐盟成員國國民的旅行限制。
日本、南韓及加拿大同在清單之上，歐洲傳媒及日本傳媒早前報道指，條件是有關國家須對歐盟居民作出同樣的入境寬免。
7月初允許進入歐洲的國家包括：
1.阿爾及利亞
2.澳洲
3.加拿大
4.格魯吉亞
5.日本
6.黑山共和國
7.摩洛哥
8.新西蘭
9.盧旺達
10.塞爾維亞
11.南韓
12.泰國
13.突尼斯
14.烏拉圭
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責任編輯：郭世正