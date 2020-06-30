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歐盟海外旅客安全清單 中國意外沒上榜

環球社會熱點 19:02 2020/06/30

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歐盟擬定海外旅客的「安全清單」，7月起將有限度准許清單上14個國家的居民，入境後毋須隔離檢疫。中國與美國、巴西及俄羅斯同被排除在外，並非因為新冠肺炎疫情仍然嚴重，而是中國未能向歐盟民眾給予相同的入境待遇。

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名單周三（7月1日）正式執行，每2周調整一次，視乎各地如何控制疫情的傳播，以增加或剔除名單內的國家。

路透社早前引述有歐盟官員透露，能進入「安全清單」的準則是平均每十萬名國民的感染率。由於巴西、印度、俄羅斯、美國的感染率高企，故不會在清單之內。

美國每年平均有1,500萬國民到訪歐盟成員國，倘美國不在清單，料對影響歐閇國家的旅遊業帶來一定的影響。

報道指，歐盟委員會在起草國家名單時建議，各歐盟成員國使用3項標準，以判斷那些國家可在清單內，包括該國家的疫情趨勢、該國在國民的旅途上，採取遏制疫情傳播措施的能力，及該國家是否取消歐盟成員國國民的旅行限制。

日本、南韓及加拿大同在清單之上，歐洲傳媒及日本傳媒報道指，條件是有關國家須對歐盟居民作出同樣的入境寬免。

不過，報道亦強調，歐盟的清單僅屬建議性質，因為邊境管制措施是由歐盟各成員國所決定。

7月初允許進入歐洲的國家包括：

1.阿爾及利亞
2.澳洲
3.加拿大
4.格魯吉亞
5.日本
6.黑山共和國
7.摩洛哥
8.新西蘭
9.盧旺達
10.塞爾維亞
11.南韓
12.泰國
13.突尼斯
14.烏拉圭
 

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責任編輯：郭世正

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