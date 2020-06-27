【中美角力】外媒：中方曾警告倘「超越紅線」　將危及貿易協議

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪上周跟美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在夏威夷會面，據《華爾街日報》報道，中方警告美國若「超越紅線」，將影響中方履行貿易協議中，購買美國的產品和農產品的承諾。

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報道指，當日楊潔篪曾向蓬佩奧對美國的施壓行為，以對美國總統特朗普（Donald Trump）簽署《維吾爾人權政策法案》（Uyghur Human Rights Policy Act）表示強烈不滿。有知情人士透露，楊潔篪重申北京將履行貿易協議的購買承諾，同時也強調雙方必須「共同努力」，意味著美國應避免過度介入中方事務，「不應超越紅線」。

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另據報，有美國國務院官員表示，蓬佩奧出發前期待中方在會面中，提出嶄新視角和務實的行動，結果沒有提出任何啟發性建議，失望而回。



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