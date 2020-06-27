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轉型發展綫上零售　Microsoft宣佈永久關閉全球實體店

科技 14:18 2020/06/27

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近日微軟（Microsoft）宣布，公司將會重新調整零售策略，並計劃永久關閉美國及全球的實體店舖。 

新冠肺炎疫情為全球經濟造成打擊，近日微軟（Microsoft）宣布，公司將會重新調整零售策略，並計劃永久關閉美國及全球的實體店舖。 

微軟表示，將計劃關閉全球實體零售店舖，未來會集中發展綫上零售業務。公司會在倫敦、紐約和悉尼等地設立體驗中心，為顧客提供體驗服務。負責零售業務的微軟副總裁David Porter表示，公司關閉實體店並不會導致裁員，原本實體店的員工，將會在網上商店為用戶提供服務。未來公司將繼續提供綫上銷售、教育及支援等服務，亦專注投資發展官網、Xbox及Windows的網店銷售渠道。

＜＜【遙距上課】微軟推「Teams for Education」　5大功能促混合學習

＜＜  【5G科技】微軟為初創提供5G支援　結合香港電訊HKT網絡

受疫情影響，微軟於今年3月份已陸續關閉零售店舖，在家隔離期間民眾綫上購物需求大增，Xbox和Windows的網店在190個市場中，每月已達到12億客戶量。另外，在疫情期間，微軟零售團隊透過綫上方式培訓企業，現時已舉辦超過1.4萬場的綫上工作坊，協助客戶進行數碼化轉型。

責任編輯：李寶如

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