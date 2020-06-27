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【美國疫情反彈】單日確診再創新高4.5萬宗

環球社會熱點 13:36 2020/06/27

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美國的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續反彈，新增確診數字再創單日新高，路透社指周五確診多達45,242宗，約翰霍普金斯大學數據則為逾4萬宗。截至本港時間周六中午，美國累計255.2萬人確診，12.7萬人死亡。

疫情嚴重的德州宣布暫緩解封行動，州長阿博特（Greg Abbott）下令，酒吧須於中午停業，餐廳堂食只准接待一半客人。德州周四增加5,996宗確診，已經連續5日高於5,000宗。

另一重災區佛羅里達州，州政府要求酒吧即時停止供應酒精飲品。佛羅里達州周五新增8,942宗確診，遠超周三才改寫的最高紀錄5,511宗。

阿拉斯加州亦頒布緊急狀態，要求民眾於公共場所及室內，必須戴上口罩。

美國疫情再趨嚴重，白宮相隔近兩個月後，再次召開疫情記者會，但今次未見總統特朗普（Donald Trump）出席，只由應對疫情總指揮的副總統彭斯（Mike Pence）出席。

彭斯表示，美國疫情正向好的方向邁進，重申確診上升只因檢測大幅增加，但未有進一步提供更多確實數據予公眾。彭斯強調，全國50個州分均安全及負責任地解封。

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責任編輯：郭世正

疫情 傳染病 全球大流行 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 美國

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新型冠狀肺炎全球疫情（06月27日 時間14:00）

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