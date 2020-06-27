【宏觀中國】貧富懸殊怪現象　通縮通脹竟並存

國務院總理李克強稱國內有6億人平均月入僅1,000元（人民幣，下同），引起市場嘩然。新冠疫情導致企業現金流斷裂，開工不足問題浮現，使得李克強要提出「地攤經濟」。但同一時間，內地的高端消費卻復甦得比預期中好，包括進口汽車銷售已回復增長，一綫城市樓價上升，為何有此怪現象？

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在疫情之後，中國經濟與通脹加速下行，普通消費品和服務的價格低迷，但高端消費品價格卻上漲，最具體就是，深圳、杭州等核心城市的樓市火熱，但全國房租漲幅出現放緩，北京最近更出現下跌的現象；還有茅台酒繼續漲價，豬肉價格卻疲軟。

說到底，這是貧富分化的現象，未來資產通脹的情況將會更嚴重。據中泰證券分析，目前正處於貧富分化的高點，全球央行超發的流動性，會愈來愈多的流向少數富人，由於富人對必需消費者的邊際消費傾向低，多出的資金只會流向資產或奢侈品。

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而且，即使因流動性過剩所引發的普遍通脹，也存在一定滯後效應。該行指，如果用黃金價格來代表貨幣超發程度，由貨幣超發至通脹回升需要1年以上的時間。

現在看來，這情況在短期也很難扭轉，皆因目前政策刺激的力度已小於之前的周期，更何況，疫情持續影響經濟，令居民收入和大眾需求備受壓力。因此，結論是未來豬肉應該會更便宜，茅台還會更貴。