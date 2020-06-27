美國單日確診突破4.7萬宗　11州暫停經濟重啟

美國至少30個州份疫情出現反彈，周五（26日）全國新增4.7萬宗確診病例，創單日新高，連續第2日突破逾４萬人確診，663人病逝。其中，重災區德州周五的新增確診病例稍為回落，但仍然錄得5614宗。州長阿博特（Greg Abbott）已叫停重開酒吧的計劃，餐廳室內座位數目減半。

另外，佛州的情況亦相當嚴峻，周五錄得接近8942宗新症，州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）指，許多新增病例沒有出現病癥的年輕人。

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白宮防疫小組相隔兩個月再舉行記者會，副總統彭斯（Michael Pence）在會上表示留意到有16個州，特別是南部州分的確診病例急劇增加，呼籲國民特別是年輕人出一分力，保障年長或弱勢社群，同時強調希望美國經濟繼續重啟。不過，包括德州和佛州在內，全美至少11個州分已決定暫緩下一階段重啟經濟計畫。



白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）形容，美國現正面臨「嚴重問題」，強調如果此波上升趨勢未被阻止，其他防疫表現較好的州分最終也會受到影響。

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