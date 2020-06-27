抵制種族歧視　可口可樂暫停全球社交媒體廣告

繼美國多間知名企業加入抵制facebook運動，可口可樂（Coca Cola）周五 (２６日）宣布暫停在全球社群媒體平台上投放廣告，至少維持1個月。可口可樂主席及行政總裁James Quincey在聲明指，這個世界容不下種族歧視，社群媒體上亦不應該存在種族歧視。

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在暫停廣告期間，可口可樂將重新審視公司的廣告政策，評估是否須需進行修改，同時希望社群媒體平台更注重責任及透明度。但可口可樂同時澄清，他們並非要加入抵制facebook運動，只是將暫停投放廣告一段時間。反誹謗聯盟（ADL）、美國全國有色人種協進會（NAACP）等6大組織，日前呼籲廣告商在整個7月期間暫停在Facebook投放廣告，Verizon、Patagonia、REI等90多間企業響應。

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Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）周五為 facebook 處理仇恨言論和訊息的政策辯護，他引用歐洲委員會本月初發表的一份報告，指該公司去年共刪走了近9成涉及仇恨的訊息和內容。周六（27日）再發表聲明，承諾將禁止涉及仇恨言論的廣告、標記政治人物具爭議的發言，及禁止任何關於選舉投票的假資訊在平台上散布等。

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