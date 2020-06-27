憂美國社會兩極化　消費品巨擘Unilever暫停社媒廣告

英國消費品巨頭聯合利華（Unilever）周六 （26日）宣布，今年底之前停止在美國的facebook等社交媒體平台投放廣告。該公司今年僅在臉facebook的廣告支出達1180萬美元，消息令facebook股價一度下跌超過8%。



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聯合利華聲明指，鑑於企業責任及美國社會氣氛兩極化，決定年底前暫停在美國社交媒體平台facebook、Instagram和Twitter上投放廣告，指現在繼續在這些平台上賣廣告，不會為社會增加價值（add value）。聲明又稱，該公司正在積極與所有電字平台交流，以進行有意義的改革，但現時在充滿對立氣氛的美國大選期間，該公司在社會分化和仇恨言論方面，還有很多工作要做。

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美國多間人權組織日前聯合發起「＃StopHateforProfi」運動，呼籲企業7月份暫停在facebook上投放廣告，反對facebook長期以來允許種族主義、暴力和虛假內容在該平台上傳播，獲90多間知名企業響應。facebook去年全球廣告收入高達697億美元，廣告客戶超過800萬間。

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