為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 環球經濟金融 12:07 2020/06/27 分享： 與Facebook說再見，對於絕大部分現代人來說，可謂非常困難的決定。對於企業而言，放棄Facebook顯然更難，畢竟於現今數碼為先的行銷年代，不在Facebook這個有逾10億用戶的社交平台賣廣告，某程度是自斷經脈。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【蘋果動向分析】疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 2020/06/25 【蘋果動向分析】疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 2020/06/25 【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 2020/06/25 【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 【中美角力分析】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 2020/06/24 【中美角力分析】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 【中美角力分析】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 2020/06/24 【中美角力分析】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成 今日 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成 英超復賽不無風險 奈何必須面對現實 今日 英超復賽不無風險 奈何必須面對現實 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知 今日 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心 今日 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心 【美國示威分析】照鬧特朗普 更顯核心價值無損 今日 【美國示威分析】照鬧特朗普 更顯核心價值無損 社交平台 種族主義 Facebook 廣告 Facebook（美：FB） 威訊（Verizon，美：VZ） 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 朱克伯格 特朗普 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入