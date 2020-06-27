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為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享）

環球經濟金融 12:07 2020/06/27

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與Facebook說再見，對於絕大部分現代人來說，可謂非常困難的決定。對於企業而言，放棄Facebook顯然更難，畢竟於現今數碼為先的行銷年代，不在Facebook這個有逾10億用戶的社交平台賣廣告，某程度是自斷經脈。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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