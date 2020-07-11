為良心抵制Facebook 長遠知易行難

與Facebook說再見，對於絕大部分現代人來說，可謂非常困難的決定。對於企業而言，放棄Facebook顯然更難，畢竟於現今數碼為先的行銷年代，不在Facebook這個有逾10億用戶的社交平台賣廣告，某程度是自斷經脈。

最化算宣傳渠道，直接接觸目標顧客

人權組織發起杯葛，近百間企業響應

要求正面應對，仇恨言論及失實訊息

環球大小企業幾乎已在Facebook佔有一席，可能是刊登產品廣告、開設公司或產品專頁、或透過KOL宣傳產品。當中最大原因，是企業認為Facebook是最化算的宣傳渠道，更可直接接觸目標顧客。

正因Facebook平台有價，其去年廣告收入高達697億美元，為僅次於Google的數碼推廣平台，也是公司最重要的收入來源，比重高達99%。

然而，這個社交王國近日面對有史以來的最大型廣告商杯葛行動。NAACP and the Anti-Defamation League等美國人權組織，6月17日發起Stop Hate For Profit行動，呼籲企業對漠視仇恨言論的廣告平台說不，矛頭正是Facebook。

他們表示，杯葛行動將直至Facebook就平台上的失實資訊及仇恨言論，作出「具意義行動」（meaningful action）為止。

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fb刪特朗普帖文 疑涉極端組織標誌

杯葛行動源於美國黑人弗洛伊德（George Floyd）疑遭白人警察以膝蓋壓頸致死，引發蔓延至全球的反種族歧視及反警暴示威，繼而擴大至空前的政治正確瘋潮。

惟美國總統特朗普（Donald Trump）對大部分示威者的訴求置之不理外，更聚焦於少數示威者縱火、搶掠、破壞商店及公物的暴力行為，並於Twitter及Facebook屢次發文攻擊，尤以這一句最為惹火：

當搶掠開始，射擊就會開始。 （when the looting starts， the shooting starts）

相對Twitter先行一步，將特朗普的相關帖文標籤為「煽動暴力的言論」；Snap其後亦宣布，不再宣傳特朗普的帳戶。偏偏最多人使用、全球滲透率最高的Facebook，至今無所作為，甚至被批評為無動於衷。

幾個人權組織的領袖與Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）及營運總監桑德伯格（Sheryl Sandberg）會面後，更指Facebook管理層，不但沒表明會妥善處理相關問題，亦拒絕就特朗普聲言以暴力對付示威者一事作出表態。

特朗普言論「宣揚暴力」Twitter首次標籤

Snap也表態 稱停止宣傳特朗普帳戶

杯葛行動發起約一星期，已有90多間企業加入，而單是飲品巨企可口可樂（Coca-Cola）、擁有Dove、Lipton等多個著名品牌的消費品企業聯合利華（Unilever）、美國電訊業龍頭Verizon、戶外服飾企業REI、North Face及Patagonia等響噹噹的名字，已經足以令全球注目。

也不知是群情洶湧，抑或是Facebook周五股價急挫8%，朱克伯格當日終於作出回應，一改之前堅拒修改公司政策的官僚作風，將會以標籤、屏蔽及刪除等方式，處理涉及仇恨、煽動暴力及遏制投票的帖文或廣告，政治人物亦不會獲得豁免。。

▲ Facebook創辦人朱克伯格

雖然人權組織認為，Facebook的回應是小修小補，但廣告商今次杯葛行動，已是先勝一仗。惟要Facebook作出更大改革，令它們有份促成的社會兩極化大氣候有所改變，無疑是一場長期的艱苦戰爭。

這遑論大企業對Facebook的影響，絕對較大家想像中要低。

其一，Pathmatics的資料顯示，目前參與杯葛的企業中，僅得聯合利華、Verizon及REI，名列Facebook百大廣告客戶名單上，它們分別排名30、88及90位，2019年於Facebook的總廣告金額不夠1億美元。

其二，就算是百大企業聯手，去年於Facebook的總廣告金額也只是42億美元，即Facebook全年廣告收入的6%。

上述數字意味全球數以百萬計的中小企，才是Facebook的最重要廣告客戶，但它們的討價還價能力有限，而且極為倚賴Facebook這個宣傳平台，根本不太可能加入杯葛的行列。

大家還記得2018年劍橋分析（Cambridge Analytica ）的客戶資料洩露醜聞後，不少企業及名人也發起過一輪杯葛，以至棄用Facebook的行動嗎？

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