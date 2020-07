為良心抵制Facebook 長遠知易行難

與Facebook說再見,對於絕大部分現代人來說,可謂非常困難的決定。對於企業而言,放棄Facebook顯然更難,畢竟於現今數碼為先的行銷年代,不在Facebook這個有逾10億用戶的社交平台賣廣告,某程度是自斷經脈。

最化算宣傳渠道,直接接觸目標顧客

人權組織發起杯葛,近百間企業響應

要求正面應對,仇恨言論及失實訊息

環球大小企業幾乎已在Facebook佔有一席,可能是刊登產品廣告、開設公司或產品專頁、或透過KOL宣傳產品。當中最大原因,是企業認為Facebook是最化算的宣傳渠道,更可直接接觸目標顧客。

正因Facebook平台有價,其去年廣告收入高達697億美元,為僅次於Google的數碼推廣平台,也是公司最重要的收入來源,比重高達99%。

然而,這個社交王國近日面對有史以來的最大型廣告商杯葛行動。NAACP and the Anti-Defamation League等美國人權組織,6月17日發起Stop Hate For Profit行動,呼籲企業對漠視仇恨言論的廣告平台說不,矛頭正是Facebook。

他們表示,杯葛行動將直至Facebook就平台上的失實資訊及仇恨言論,作出「具意義行動」(meaningful action)為止。

杯葛行動源於美國黑人弗洛伊德(George Floyd)疑遭白人警察以膝蓋壓頸致死,引發蔓延至全球的反種族歧視及反警暴示威,繼而擴大至空前的政治正確瘋潮。

惟美國總統特朗普(Donald Trump)對大部分示威者的訴求置之不理外,更聚焦於少數示威者縱火、搶掠、破壞商店及公物的暴力行為,並於Twitter及Facebook屢次發文攻擊,尤以這一句最為惹火:

當搶掠開始,射擊就會開始。 (when the looting starts, the shooting starts)

相對Twitter先行一步,將特朗普的相關帖文標籤為「煽動暴力的言論」;Snap其後亦宣布,不再宣傳特朗普的帳戶。偏偏最多人使用、全球滲透率最高的Facebook,至今無所作為,甚至被批評為無動於衷。

幾個人權組織的領袖與Facebook行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)及營運總監桑德伯格(Sheryl Sandberg)會面後,更指Facebook管理層,不但沒表明會妥善處理相關問題,亦拒絕就特朗普聲言以暴力對付示威者一事作出表態。

杯葛行動發起約一星期,已有90多間企業加入,而單是飲品巨企可口可樂(Coca-Cola)、擁有Dove、Lipton等多個著名品牌的消費品企業聯合利華(Unilever)、美國電訊業龍頭Verizon、戶外服飾企業REI、North Face及Patagonia等響噹噹的名字,已經足以令全球注目。

也不知是群情洶湧,抑或是Facebook周五股價急挫8%,朱克伯格當日終於作出回應,一改之前堅拒修改公司政策的官僚作風,將會以標籤、屏蔽及刪除等方式,處理涉及仇恨、煽動暴力及遏制投票的帖文或廣告,政治人物亦不會獲得豁免。。

▲ Facebook創辦人朱克伯格

雖然人權組織認為,Facebook的回應是小修小補,但廣告商今次杯葛行動,已是先勝一仗。惟要Facebook作出更大改革,令它們有份促成的社會兩極化大氣候有所改變,無疑是一場長期的艱苦戰爭。

這遑論大企業對Facebook的影響,絕對較大家想像中要低。

其一,Pathmatics的資料顯示,目前參與杯葛的企業中,僅得聯合利華、Verizon及REI,名列Facebook百大廣告客戶名單上,它們分別排名30、88及90位,2019年於Facebook的總廣告金額不夠1億美元。

其二,就算是百大企業聯手,去年於Facebook的總廣告金額也只是42億美元,即Facebook全年廣告收入的6%。

上述數字意味全球數以百萬計的中小企,才是Facebook的最重要廣告客戶,但它們的討價還價能力有限,而且極為倚賴Facebook這個宣傳平台,根本不太可能加入杯葛的行列。

大家還記得2018年劍橋分析(Cambridge Analytica )的客戶資料洩露醜聞後,不少企業及名人也發起過一輪杯葛,以至棄用Facebook的行動嗎?

