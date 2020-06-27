【重磅手遊】騰訊《地下城與勇士》手遊8月12日正式上線

▲ 《地下城與勇士》由韓國遊戲公司NEOPLE開發，上綫逾10年熱度不減，為橫版格鬥經典遊戲。

騰訊 （00700） 即將推出的重磅手遊《地下城與勇士》（Dungeon and Fighter， DNF）確定於8月12日上線，據悉最初上線的職業包括鬼劍士（男）、魔法師（女）、神槍手（男）、格鬥家（女）。

騰訊此前已招募iOS用戶，對DNF進行「壓爆服務器挑戰」，以進行壓力測試。

《地下城與勇士》是由南韓遊戲公司NEOPLE開發的免費角色扮演2D遊戲，2005年在韓國正式發布，中國地區則由騰訊2008年起代理發行。

DNF特色在於捲軸式橫版格鬥，上線多年依然不斷吸引新玩家，並刷新電腦遊戲最高同時在線人數（PCU），2012年DNF曾經有300萬玩家同時在線，2016年DNF的PCU突破500萬，刷新格鬥網游的最高在線記錄。

根據騰訊在2018年的遊戲開發者大會上公佈數據，DNF國內累計註冊用戶達3億，3年活躍用戶年均增長7%，收入平均增長38%。另據媒體報道，DNF在全球的遊戲註冊用戶達6至7億。

由於DNF在全球網游領域的熱度及地位，將推出的《地下城與勇士》手遊版也被視為騰訊下半年將推出的最重磅產品之一。

相關文章：

騰訊夥寶可夢公司開發《Pokemon Unite》 Pokemon版《英雄聯盟》？

騰訊《Call of Duty Mobile》全球累計2.5億下載 熱度更勝《PUBG Mobile》

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁