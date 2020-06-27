【宏觀中國】半年發行量破萬億　基金爆買只因息太低

今年來國內公募基金申購氣氛熾熱，截至6月中旬，已有超過60多隻基金於1日內售罄，半年未夠新成立的基金發行總規模已達1萬億元以上（人民幣，下同），上一次出現如此盛況是2015年「大時代」的牛市。

根據WIND數字，截至周三（24日）止，今年新成立的基金共有642隻，總發行額剛破1萬億元，其中權益類基金的佔比接近7成。最誇張，南方成長先鋒基金也在單日售罄，最終募集規模超過300億元。

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有分析指，內地居民熱衷於資產重新配置，一來有政策使然，監管當局鼓勵券商加快財富管理業務轉型；二來明星級基金回報太過出色，令不少散戶索性假手於人，放棄自己落場。

不過，最根本的原因，還是低風險的收益率實在太低，迫使資產搬家。據報道，目前中國最大的貨幣市場基金「天弘餘額寶基金」贖回持續增加，皆因其7日年化收益率已跌至1.44%，相比銀行存款利率不具優勢，使得資金決心尋找其他出路。資料顯示，截至3月，天弘餘額寶基金的資產管理規模（AUM）約1.3萬億元。

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值得注意是，國內基金經理手握大量游資，資金理應再攻今年勢不可擋的新經濟股，換言之，不論A股抑或港股，炒股不炒市的情況將會更加明顯。