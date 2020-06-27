Facebook讓步 將屏蔽特朗普等仇恨言論

Facebook周五股價急挫8%，主因公司面對有史以來的最大型廣告商杯葛行動。公司創辦人兼行政總裁朱克伯格周五宣布，將會修改公司政策，屏蔽及刪除涉及種族歧視等仇恨言論、或影響2020年美國大選的誤導訊息，政治人物亦不會獲得豁免。

▲ Facebook創辦人朱克伯格

雖然朱克伯格（Mark Zuckerberg）沒有直接點名美國總統特朗普（Donald Trump），但外間相信今次行動，一大目標是特朗普近期一連串被指煽動暴力的帖文。

NAACP and the Anti-Defamation League等美國人權組織，6月17日發起Stop Hate For Profit行動，呼籲企業對漠視仇恨言論的廣告平台說不，矛頭正是Facebook。

他們表示，杯葛行動將直至Facebook就平台上的失實資訊及仇恨言論，作出「具意義行動」（meaningful action）為止。

美國電訊業龍頭Verizon（美：VZ）、戶外服飾企業North Face及Patagonia、可口可樂（Coca-Cola，美：KO）及聯合利華（Unilever，美：UL）等巨企，近日先後宣布於Facebook，以至所有社交平台刊登廣告。

Facebook去年廣告收入高達697億美元，為僅次於Google的數碼推廣平台，也是公司最重要的收入來源，比重高達99%。

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責任編輯：郭世正