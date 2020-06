Facebook標籤違規帖文 回應可口可樂等杯葛

Facebook周五股價急挫8%,主因公司面對有史以來的最大型廣告商杯葛行動。公司創辦人兼行政總裁朱克伯格周五宣布修改公司政策,將會標籤、屏蔽及刪除涉及種族歧視等仇恨言論、影響2020年美國大選的失實及誤導訊息,威脅個人安全及健康的廣告等,政治人物亦不會獲得豁免。

▲ Facebook創辦人朱克伯格

根據朱克伯格(Mark Zuckerberg)的說法,Facebook將會標籤具有重大新聞價值、但違反公司政策的帖文。

Facebook亦會於美國大選前72小時加強把關,包括刪除涉及選舉的失實及誤導廣告。

雖然朱克伯格沒有直接點名美國總統特朗普(Donald Trump),但外間相信今次行動,一大目標是特朗普近期一連串被指煽動暴力的帖文。

Facebook發言人強調,今次修改政策與近期企業的杯葛行動無關,只是跟進朱克伯格的建議,進一步說明現有政策。

NAACP and the Anti-Defamation League等美國人權組織,6月17日發起Stop Hate For Profit行動,呼籲企業對漠視仇恨言論的廣告平台說不,矛頭正是Facebook。

對於Facebook的回應,組織認為只是小修小補,未有實際正視真正問題。

美國電訊業龍頭Verizon(美:VZ)、戶外服飾企業North Face及Patagonia、可口可樂(Coca-Cola,美:KO)及聯合利華(Unilever,美:UL)等巨企,近日先後宣布暫停於Facebook,以至所有社交平台刊登廣告,為期1個月至半年不等。

Facebook去年廣告收入高達697億美元,為僅次於Google的數碼推廣平台,也是公司最重要的收入來源,比重高達99%。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:郭世正