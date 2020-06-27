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Facebook標籤違規帖文 回應可口可樂等杯葛

環球經濟金融 11:31 2020/06/27

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Facebook周五股價急挫8%，主因公司面對有史以來的最大型廣告商杯葛行動。公司創辦人兼行政總裁朱克伯格周五宣布修改公司政策，將會標籤、屏蔽及刪除涉及種族歧視等仇恨言論、影響2020年美國大選的失實及誤導訊息，威脅個人安全及健康的廣告等，政治人物亦不會獲得豁免。

Facebook創辦人朱克伯格

根據朱克伯格（Mark Zuckerberg）的說法，Facebook將會標籤具有重大新聞價值、但違反公司政策的帖文。

Facebook亦會於美國大選前72小時加強把關，包括刪除涉及選舉的失實及誤導廣告。

雖然朱克伯格沒有直接點名美國總統特朗普（Donald Trump），但外間相信今次行動，一大目標是特朗普近期一連串被指煽動暴力的帖文。

Facebook發言人強調，今次修改政策與近期企業的杯葛行動無關，只是跟進朱克伯格的建議，進一步說明現有政策。

NAACP and the Anti-Defamation League等美國人權組織，6月17日發起Stop Hate For Profit行動，呼籲企業對漠視仇恨言論的廣告平台說不，矛頭正是Facebook。

對於Facebook的回應，組織認為只是小修小補，未有實際正視真正問題。

美國電訊業龍頭Verizon（美：VZ）、戶外服飾企業North Face及Patagonia、可口可樂（Coca-Cola，美：KO）及聯合利華（Unilever，美：UL）等巨企，近日先後宣布暫停於Facebook，以至所有社交平台刊登廣告，為期1個月至半年不等。

Facebook去年廣告收入高達697億美元，為僅次於Google的數碼推廣平台，也是公司最重要的收入來源，比重高達99%。

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責任編輯：郭世正

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