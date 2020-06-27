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美國向破壞香港自治及人權的中共官員實施簽證限制　夜期穩

金融經濟 04:25 2020/06/27

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中美角力持續，美國國務卿蓬佩奧宣布，對破壞1984年《中英聯合聲明》所賦予香港高度自治、破壞人權、香港基本自由的中共現任及前任官員，實施簽證限制，其家庭成員也可能受到限制。https：//www.state.gov/u-s-department-of-state-imposes-visa-restrictions-on-chinese-communist-party-officials-for-undermining-hong-kongs-high-degree-of-autonomy-and-restricting-human-rights/

蓬佩奧指，美國呼籲中國履行其在《中英聯合聲明》中的承諾和義務，即香港享有高度自治、人權和基本自由，包括言論及和平集會自由， 將受到法律保護，並受到香港政府的尊重。 香港的高度自治和充分履行《中英聯合聲明》以及尊重人權為至關重要。 美國將繼續審查香港政府如何回應這些關注。

蓬佩奧同時在社交網站twitter上，亦宣布即日採取相關行動。https：//twitter.com/SecPompeo/status/1276552627724181504

港股夜期及黑期未受蓬佩奧言論影響，夜期收報24419點，跌87點，低水131點，成交14777張，全晚成交未算多。黑期跌約百點，處24472點水平。

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香港股票 遊行集會 人權 簽證 中國共產黨

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