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【美股收市】疫情惡化+銀行股挫 道指瀉730點逾1個月低

環球經濟金融 04:14 2020/06/27

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美國新冠疫情惡化，累計確診數字突破250萬人；加上聯儲局限制美國銀行業回購股份及派息規模，美股周五跌幅擴大，3大指數以近全日最低位收市; 道指創逾一個月新低，考驗25000關，納指標指齊挫逾2.4%。
道指收報25015點，跌730點或2.8%；標指收報3009點，跌74點或2.4%；納指收報9757點，跌259點或2.6%。

銀行股領跌，高盛（美：GS）及摩根大通（美：JPM）兩隻道指成分股大挫8.7%及5.4%。中美角力相關股份Nike（美：NKE）業績令市場失望，按年轉盈為虧，股價急跌7.6%；波音（Boeing，美：BA）亦跌2.8%。

美國周四新增確診近4萬宗創新高，部分州份因疫情惡化，暫停新一輪經濟重啟計劃 ; 白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)認為，美國在追蹤與患者有接觸人士方面的防疫工作做得不好，地方政府應該推動進行更多病毒檢測。
美國副總統彭斯表示，留意到有16個州，特別是南部州分的確診病例急劇增加，形容仍然有工作要做，呼籲國民特別是年輕人出一分力，保障年長或弱勢社群。不過他同時強調，希望美國經濟繼續重啟。

安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)表示，對於美股近期的升勢保持審慎，並透露自己保留了現金，現時最大的問題是不知道股市下一個轉捩點何時到來。

 

 

Nike 彭斯 波音（Boeing，美：BA） 回購 美股 疫情 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美國聯儲局

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