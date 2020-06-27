【美股尾市】道指跌幅擴至逾700點 納指標指挫逾2%

美國疫情反彈，經濟重啟受阻，加上聯儲局限制美國銀行業回購股份及派發股息規模，道指尾市跌幅擴至逾700點，考驗25000關，納指標指齊挫逾2%。

截至本港時間凌晨2時40分，道指報25030點，跌714點或2.8%；標普500指數報3013點，跌70點；納指報9792點，跌224點。

銀行股領跌，高盛（美：GS）及摩根大通（美：JPM）兩隻道指成份股大跌8.6%及5.8%。

運動用品集團Nike(美：NKE）表示考慮裁員行動，計劃整合資源，推動網上銷售業務，消息曝光後股價應聲挫7%。

另外，據報美國最大石油企業埃克森美孚計劃裁減當地辦事處僱員，以配合精簡架構的計劃。

美國部分州份因疫情惡化，暫停新一輪經濟重啟計劃，副總統彭斯表示，留意到有16個州，特別是南部州分的確診病例急劇增加，形容仍然有工作要做，呼籲國民特別是年輕人出一分力，保障年長或弱勢社群。不過他同時強調，希望美國經濟繼續重啟。

白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)認為，美國在追蹤與患者有接觸人士方面的防疫工作做得不好，地方政府應該推動進行更多病毒檢測。