【港區國安法】蓬佩奧：將向損害港高度自治中共官員 實施簽證限制

美國國務卿蓬佩奧周五表示，華府將會對有份損害香港高度自治的一些現任及前任中共官員實施簽證限制，但無透露哪些人會受影響。

蓬佩奧發表聲明稱，美國總統特朗普曾經承諾要懲罰剝奪香港自由的中共官員，華府因此採取行動。

蓬佩奧說，會向被認為有責任或合謀破壞高度自治，或打壓人權與基本權利的前任及現任中共官員，實施簽證限制，有關措施亦可能適用於涉事官員的家屬。

聲明提到，美國要求中國履行在《中英聯合聲明》中的承諾及義務，即是香港享有高度自治、人權與基本自由，包括言論及集會自由會受法律保障，並獲香港當局尊重，強調香港的高度自治、充份履行《中英聯合聲明》及尊重人權是至關重要，華府會繼續審視情況，回應有關問題。

外交部發言人趙立堅早前在北京重申，香港維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。如果有人要執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施予以堅決回擊。

日前美國國會參議院通過《香港自治法案》，內容涉及可制裁美方認為損害香港自治的人士及企業。特區政府表示強烈反對，敦促美國國會立即停止干預香港特區的內部事務。