【美股戰報】因政治被廣告商杯葛　Facebook股價勢受挫？

Facebook遭指控未能解決社交平台上的仇恨言論問題，有人發起＂Stop hate for profit＂的活動，呼籲Facebook採取明確行動，阻止社交網站平台被利用作散播及放大種族主義和仇恨。多家企業宣布暫停在Facebook投放廣告，最新美國行動網路運營商Verizon便宣布暫停在Facebook及Instagram投放廣告，是暫時最大型的企業宣布加入行動。

由於Facebook的收入分為廣告及收費收入，當中又以廣告收入為主，市場擔心運動長此下去將影響廣告收益，現時股價已經跌逾7%，跌幅高於納斯達克指數的1.85%。

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華爾街日報報導，Facebook向廣告商及其客戶指，對事相當關注，但不會因商業利益而改變政策，據指Facebook全球市場解決部副總裁向廣告客戶解釋：「我們不會因收入受壓而改變政策。我們是根據本來所訂下的原則來制訂政策，而非商業利益。」

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Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）及營運總監Sheryl Sandberg周二（23日）也在出席大型廣告商會議時，重申公司的中立態度，並指「某些政治內容在一方看來是很過份，但在另一方看來又不是這樣。」

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