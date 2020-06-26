【海洋公園救亡】劉鳴煒獲委任海洋公園董事局主席　為何任期僅得一年？

▲ 商經局局長邱騰華認為，劉鳴煒擁有豐富的商界經驗，是出任海洋公園主席最佳人選。

行政長官委任劉鳴煒為海洋公園公司董事局主席，同時再度委任鄭詩韻、龔楊恩慈和吳永順三位非官守成員，任期均為一年，由今年7月1日起至2021年6月30日止。現任海洋公園董事局主席孔令城獲委任時，任期為兩年，為何今次劉鳴煒任期僅一年？

商務及經濟發展局解釋，政府在未來一年將重新審視海洋公園的未來定位、公司的架構和法定職能，因此有需要待有關工作完成時，再全面考慮董事局的成員組合，屬於較務實的做法。

劉鳴煒：將承先啟後協助政府審視海洋公園未來路向

商經局局長邱騰華認為，劉鳴煒擁有豐富的商界經驗，自2008年7月加入海洋公園公司董事局至今，曾密切參與公園多個重要的發展項目，並於2014年7月起擔任董事局副主席，是擔任新主席的最佳人選。

海洋公園亦表示，歡迎劉鳴煒出任新一任董事局主席。

劉鳴煒稱，非常榮幸獲邀擔任主席一職，會承先啟後，與其他董事局成員、行政總裁及公園管理團隊緊密合作，協助政府重新審視海洋公園的未來路向。

相關文章：海洋公園周六重開推優惠 1998元三人入場兼住豪華客房

相關文章：【海洋公園救亡】54億撥款逾半還債 中銀原來是海洋公園主要債主

相關文章：【海洋公園救亡】邱騰華：不希望海洋公園成疫情下首個犧牲品 研究與周邊地區合作發展

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁