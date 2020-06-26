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【企業轉型】疫情打擊全球經濟　微軟永久關閉所有零售店舖

環球政經 23:21 2020/06/26

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新冠肺炎疫情打擊全球經濟，再有國際大企業宣佈收縮業務，微軟（Microsoft）周五（26日）宣布，將永久關閉所有實體零售商店，成調整零售營運策略的一環。

據彭博報導，微軟此舉涉及稅前撇帳約4.5億美元(約35.1億港元)，或每股0.05美元，將於6月30日止的本季入帳。微軟表示，公司的企業設施持續提供服務，並遠距提供銷售、教育及支援等服務，也將持續投資Microsoft.com、Windows及Xbox等數碼銷售渠道。


微軟又指，自全球爆發新冠肺炎疫情，公司已在3月下旬陸續關閉零售門市，但強調在全球實施封鎖措施的期間，公司的零售團隊已透過遠程交流和學習軟體培訓企業和教育客戶。微軟企業部門副總裁波爾特（David Porter）接受外國傳媒訪問時，所有微軟員工有機會繼續留在公司。他又指，公司的線上銷售有成果，主要歸功於多數產品組合轉向線上銷售，這項成功跨越了實體店的範疇。

 

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撰文 : 陳詠妍

Microsoft 經濟 疫情

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