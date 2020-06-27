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【海洋公園】「Package」劉鳴煒任新主席　10歲收10萬元籲「應使得使」

金融經濟 10:00 2020/06/27

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華置主席劉鳴煒今日獲政府委任為海洋公園董事局主席，任期一年。

華人置業 （00127） 創辦人「大劉」劉鑾雄兒子、華置主席劉鳴煒，過去1個月不斷就海洋公園撥款接受傳媒訪問，曝光率奇高，他今日更獲政府委任為海洋公園董事局主席。

有「Package劉」之稱的劉鳴煒，自2015年出任青年事務委員會副主席後轉趨高調，最經典莫過於他在節目自爆10歲時獲父母送贈10萬元現金，數了半年鈔票後最終決定全部儲起，藉此帶出「應使得使」的理財心得。

劉鳴煒持法律博士學位　曾於大行高盛工作

現年40歲的劉鳴煒，持有倫敦國王學院法律學士、倫敦政治經濟學院法律碩士，以及國王學院法律博士學位的他，2001年登記為美國紐約州註冊律師，並持有特許財務分析師（CFA）資格，並曾在投行高盛工作。

其實，他未專注青年事務前作風其實頗低調。2006年回流香港的劉鳴煒，加入父親劉鑾雄創辦的華置，出任投資者關係經理。直至2014年，他正式接替父親、成為華置主席兼行政總裁。其後，他亦更加活躍於公共事務，並在2015年3月青年事務委員會副主席。

多次受訪分享理財心得　被網民批「離地」

為建立親民形象，他近年接受多間媒體訪問，分享理財心得並引起廣泛討論。2015年劉鳴煒就因反問時下年青人，「願不願意去少一點日本？」儲錢而惹來猛烈評擊，被批評「離地」。

2018年接受港台訪問時，他指最重要的理財原則是「應使得使、應慳得慳」，並重提自己10歲時收到父母所贈的10萬元現金，當時明白不應浪費金錢，所以最終數足半年後將錢存入銀行。

此外，劉鳴煒本月中，將華置持股悉數轉讓繼母陳凱韻的三名子女，當時亦引來市場關注，但最後有市場消息指，只是其個人投資分布，華置運作及方針一切如常。

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