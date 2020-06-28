【筍盤推介】上車屋苑擁罕有新淨靚裝　樓價僅500萬元

樓市焦點集中於新盤市場，二手市場氣氛也受帶動，過去數周二手市場的筍盤也買少見少，更有業主反價的情況。以下介紹的一房單位放盤，屋苑為大圍區皇牌上車屋苑金獅花園，單位為1房間隔，實用面積285平方呎，叫價由520萬元減至500萬元，單位叫價也較銀行估值更平17萬元，適合準備上車人士。

【天價樓王】超級豪宅Mount Nicholson分層戶呎價達11.6萬元 究竟「亞洲樓王」有幾巴閉﹖

放盤詳細資料如下：

物業地址： 沙田金獅花園一期第一期A座金康閣高層3室

實用面積： 285平方呎 間隔: 1房 叫價： 520萬--> 500萬元 賣點： ．大圍皇牌上車屋苑 ．環境清靜 自成一角 ．罕有新淨靚裝 高層開揚 ．交通方便 步行8分鐘到港鐵大圍 ．設住客會所，泳池、網球場、健身室 ．市場流通量高 上車自住/投資一流 ．較銀行估價平17萬元

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/2Nj0oZy

【至識揀樓】下月踏入租樓高峰期租金或搶高 有意進駐名校網應如何「揀宅」﹖

以下有更多單位相片：

▲ 金獅金園是知名上車屋苑

▲ 房間感覺光猛

▲ 浴室十分新凈

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▲ 設計具時代感

▲ 單位有時尚裝修





註：

．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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