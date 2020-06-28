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【筍盤推介】上車屋苑擁罕有新淨靚裝　樓價僅500萬元

股樓投資 08:02 2020/06/28

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樓市焦點集中於新盤市場，二手市場氣氛也受帶動，過去數周二手市場的筍盤也買少見少，更有業主反價的情況。以下介紹的一房單位放盤，屋苑為大圍區皇牌上車屋苑金獅花園，單位為1房間隔，實用面積285平方呎，叫價由520萬元減至500萬元，單位叫價也較銀行估值更平17萬元，適合準備上車人士。

【天價樓王】超級豪宅Mount Nicholson分層戶呎價達11.6萬元　究竟「亞洲樓王」有幾巴閉﹖

放盤詳細資料如下：

物業地址：     沙田金獅花園一期第一期A座金康閣高層3室
 
實用面積： 285平方呎
間隔: 1房
叫價： 520萬--> 500萬元
賣點：

．大圍皇牌上車屋苑

．環境清靜 自成一角

．罕有新淨靚裝 高層開揚

．交通方便 步行8分鐘到港鐵大圍

．設住客會所，泳池、網球場、健身室

．市場流通量高 上車自住/投資一流

．較銀行估價平17萬元

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：
https://bit.ly/2Nj0oZy

【至識揀樓】下月踏入租樓高峰期租金或搶高　有意進駐名校網應如何「揀宅」﹖

以下有更多單位相片：

金獅金園是知名上車屋苑

房間感覺光猛

浴室十分新凈

【樓市現象】同為樓價1000萬成交業主同賺1.8倍離場　你會揀新界屋仔定港島藍籌﹖

設計具時代感

單位有時尚裝修


 

註：

．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

【樓市現象】貝沙灣兩房呎價2.3萬元創今年次低 代理：「公屋景」所致

 

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撰文 : 陳詠妍

金獅花園 大圍 放盤 二手市場

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